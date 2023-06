Blijft oorlog aan je kleven? "Je vlucht weg en laat je familie en vrienden achter"

Wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht voor vervolging, conflict, geweld of mensenrechtenschendingen. Velen van hen hebben intussen opvang gevonden en zijn in veiligheid. Dan begint vaak pas de verwerking van wat ze hebben meegemaakt. Welke impact heeft oorlog op een mens? En hoe verwerk je zoiets als een oorlogstrauma? Michelle Warriner is gespecialiseerd in de behandeling van oorlogstrauma bij vluchtelingen en kwam langs bij Vranckx & Byloo. Beluister de podcast hier of op VRT MAX.