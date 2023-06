Openluchtzwembad Boekenberg in Deurne 2 extra namiddagen in juni open na fel protest: "Beter dan niets"

Sigrid Spruyt van Outdoor Swimming Belgium, een vereniging die zich inzet voor zwemmen in openlucht in ons land, reageert voorzichtig positief. "De schepen had beloofd om iéts te doen in de maand juni en dat doet hij nu", zegt Spruyt. "Het is weinig, maar de schepen komt zijn belofte na. We zullen op die dagen in ieder geval het water inkunnen. Laat ons nu vooral hopen dat het dan niet nog warmer wordt, want dan wordt het daar zwemmen als haringen in een ton."

De beslissing om voor Boekenberg te kiezen in plaats van De Molen vindt de vereniging logisch. "Boekenberg is het meer populaire bad. Voor ons liever niet natuurlijk, maar als er dan toch moet gekozen worden, is dat dus de best optie." Toch blijft Outdoor Swimming Belgium hameren op het tekort aan openlucht zwemwater in Antwerpen. "In de jaren 30 had Antwerpen zes zwemplekken in openlucht, nu nog maar twee die beperkt open zijn. Zelfs als het weer blijft zoals het nu is, kan het daar veel te druk worden. Laat staan als het nog heter wordt. Het is een kruimeltje, maar beter iets dan niets", besluit Spruyt.