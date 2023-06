Fontein van Brabo op Grote Markt in Antwerpen spuit weer na 3 maanden restauratie

Met een druk op de knop zetten schepen voor patrimonium Annick De Ridder (N-VA) en burgemeester Bart De Wever (N-VA) de fontein weer aan. "Het is belangrijk om onze Brabo in goede toestand te houden. Het standbeeld hoort natuurlijk bij het zicht van Antwerpen. De historische legende is deel van ons erfgoed", zegt schepen De Ridder.