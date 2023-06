Brusselse politie-inspecteurs gaan vanaf nu op interventie met speedpedelecs: "Acht minuten sneller"

De tussenkomsten met de speedpedelec blijven voorlopig beperkt tot het centrum van Brussel. “De sector waar we de speedpedelecs gebruiken is de Vijfhoek tot de Wetstraat en het Jubelpark. Dat gaat over één van de zes patrouilles die rondrijden”, vertelt Van de keere. “Als we na de testfase nog tevreden zijn, dan zullen we de speedpedelecs ook installeren in Elsene, Neder-over-Heembeek, Laken en Haren. We zullen daarna ook bekijken of we het aantal speedpedelecs moeten opvoeren. In onze zone willen we ons personeel aansporen om andere vervoersmiddelen te kiezen dan de wagen en onze mensen zijn daar zelfs vragende partij voor.”