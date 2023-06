CD&V en Vooruit vormen kartel in Sint-Gillis-Waas, coalitiepartner Groen valt uit de boot

N-VA-fractievoorzitter Koen Daniëls neemt kennis van de demarche van CD&V en Vooruit. "Het is nog bijna anderhalf jaar tot aan de verkiezingen. Er is in Sint-Gillis-Waas nog veel werk te doen, maar het gemeentebestuur gaat al in campagnemodus. Men heeft zich duidelijk 'verenigd' in het verdelen van politieke postje, maar blaast tegelijkertijd de coalitie met Groen op. Een gemeentebestuur dat uit elkaar ligt is niet in het belang van de inwoners van onze gemeente." Volgens Daniëls vormen CD&V en Vooruit vooral een kartel omdat ze schrik hebben van het kritisch-constructieve werk van N-VA. "Wij blijven ons inzetten voor onze inwoners en de lijst komt later wel. Het is nu duidelijk wie in de gemeente bezig is met de gemeente en wie met zichzelf", besluit Daniëls.