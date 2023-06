CHECK- Neen, deze foto van de Zelenski's met een hoop geld is niet echt

Al maakt de vervalsing de bezorgdheden om het geld en de middelen die naar Oekraïne gaan natuurlijk niet onterecht. Het vooraanstaande Duitse Kiel Insitute for the World Economy berekende dat de VS sinds het begin van de oorlog al meer dan 75 miljard dollar aan steunmaatregelen naar het land stuurde.

"Het geld is zowel cruciaal als controversieel", schreef The Economist eind vorig jaar al: "Aan de ene kant heeft Oekraïne het moeilijk om belastingen te innen. Het land heeft in vergelijking met 2021 een daling van 35 procent van hun bbp gezien volgens het IMF (Internationaal Monetair Fonds, red.). Oekraïne heeft dringend nood aan fondsen om soldaten te betalen en het land in het midden van een oorlog te besturen. Aan de andere kant fronsen experten in buitenlandse hulp bij directe financiering en geldkoffers voor landen in nood, zeker omdat dat geld zeer gevoelig is voor misbruik."