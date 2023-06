De voetbalbeker van de Jupiler Pro League vliegt zondag over ons land: "De helikopter hangt in de lucht zodra de wedstrijden starten"

De stadions van de drie clubs liggen ver uit elkaar. Union wil vieren in het Joseph Marienstadion in Vorst, Antwerp wil feesten in het Bosuilstadion in Deurne en Genk supporters willen de overwinning vieren in de Cegeka Arena in Genk.

Om de trofee zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen, gebruikt de Jupiler Pro League een helikopter. CEO Lorin Parys zal in de helikopter zitten, met de trofee. "De beker staat op dit moment nog goed beveiligd in mijn kantoor. Zondag neem ik die mee in de helikopter. Als de overwinning voor Antwerp is, hebben we iets meer tijd. De spelers moeten eerst zelf van Genk naar Antwerpen rijden. Dat geeft ons tijd om naar daar te vliegen. Als Union en Genk winnen, wordt het haasten. Het wordt zaak om op tijd in de lucht te hangen."