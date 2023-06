Vlaams minister Demir grijpt in tegen containerdorp Fedasil in Koksijde

Het centrum bestaat uit verschillende containers, in november 2022 telde de politie Westkust er 37. Maar de containers zijn niet aangemeld of vergund. Er is daarom eerder ook al een proces-verbaal opgemaakt en bezorgd aan de burgemeester. Het zou gaan om enkele containers die al sinds 2015 aanwezig zijn, maar waar tijdens de zomer van 2022 talloze verschillende nieuwe constructies werden bijgeplaatst zonder vergunning.