Steeds meer dioxines in de lucht in Beringen: "Tot zes keer meer in eieren"

"Het is ook niet verwonderlijk dat men naar Vlaanderen kijkt", gaat Houdmeyers verder. Dit is een politiek dossier. De aandeelhouders zijn de Limburgse gemeenten. We voelen heel erg goed dat we van het kastje naar de muur worden gestuurd. We hopen hier niet in een Antwerps PFAS-nachtmerrie te belanden. Daar werden dingen verbloemd. Dat kan nog omdat het niet duidelijk is of PFAS schadelijk is. Bij dioxines staat dat vast. Het zou straf zijn moest er dus hier verbloemd worden."