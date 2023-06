Dodelijk arbeidsongeval in Edegem: stenen komen op arbeider terecht

In de late namiddag is er een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een bouwwerf in de Jacob de Roorestraat in Edegem. Bij het tillen met een kraan van een pallet met snelbouwstenen zijn er stenen afgevallen. Die zijn op een arbeider terecht gekomen.

De brandweer heeft het slachtoffer van onder de brokstukken bevrijd. De hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren maar dat is niet gelukt. Hij overleed ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.