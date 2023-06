's Nachts lichten doven levert Opwijk dubbele winst op:  energiefactuur en criminaliteit daalt

"De besparing is spectaculair", aldus burgemeester Inez De Coninck (N-VA). "In januari 2022 betaalden we nog ruim 32.000 euro voor onze straatverlichting, nu is dat maar 15.000 euro. Tussen januari en maart 2023 betaalden we ruim 44.000 euro minder aan elektriciteitskosten. Uiteraard zijn in tussentijd ook de energieprijzen gedaald, maar dan nog heeft de maatregel effect."