Eric uit Machelen fietst 600 km in 36 uur tijd om geld in te zamelen voor onderzoek naar Alzheimer

De fietstocht die Eric aflegt, is 600 kilometer lang. Een afstand die Eric in één ruk in 36 uur tijd wil afleggen. "Dat is overdag en 's nachts rijden. Daarna rij ik nog door van Parijs naar Brussel, dus in totaal zal ik zo'n 1000 kilometer fietsen." Een stevige tocht en erg uitgerust is Eric niet. "Ik heb net de Vuelta van '73 in de benen, goed voor 3100 kilometer, als eerbetoon aan Eddy Merckx."

Met zijn fietstocht hoopt Eric 2000 euro in te zamelen voor het onderzoek naar Alzheimer. Joost Martens, directeur van Stop Alzheimer: “Steeds meer mensen beseffen dat wetenschappelijk onderzoek de enige manier is om een remedie te vinden tegen deze verwoestende ziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft en in België inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Wij zien dat er vaker zowel kleine als grotere acties opgezet worden ten bate van het Alzheimeronderzoek en zo de ziekte meer bespreekbaar te maken. Dergelijke initiatieven kunnen wij uiteraard alleen maar toejuichen.”

Eric Moens steunen, kan via zijn actiepagina.