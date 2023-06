Onze reporter reist door Niger en spreekt exclusief met generaal Abdou Tarka, de man van de dialoog

“Niger heeft niets te maken met de opstanden, maar is wel in het oog van de storm terechtgekomen”, zegt de generaal. Het begon allemaal in 2012, na de val van Moe'ammar al-Khaddafi in Libië. Bij die revolutie is een enorm arsenaal aan wapens in handen terechtgekomen van de jihadisten, die uit Libië en Syrië kwamen en zich in het noorden van Mali en het zuiden van Algerije gingen vestigen. “Sindsdien is de olievlek groter geworden en willen de terroristen een grote band maken over heel West-Afrika heen tot in Somalië.”