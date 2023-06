Bulldozers maken aan de kust komaf met zandophopingen, veroorzaakt door de felle wind

Er staat al meer dan een week een felle noordoostenwind aan de kust. Bovendien heeft het weinig geregend en het zand ligt er droog bij. Daardoor zijn er op het strand zandophopingen en zelfs kleine duinen ontstaan. Omdat het toeristisch hoogseizoen in aantocht is, grijpen de kustgemeenten in. Ze werken die niveauverschillen weg op stranden in de toeristische zones. Want een vlak strand is veiliger en comfortabeler voor badgasten.

In Heist bijvoorbeeld zullen ze na het weekend beginnen met het strand te nivelleren. Dat zal met vier bulldozers gebeuren. Het zal twee tot drie weken duren vooraleer het strand van Heist er weer helemaal vlak bij ligt.

Ook voor de uitbaters van strandbars en de verhuurders van cabines is het belangrijk dat de zandophogingen verdwijnen. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist vraagt dat ze geduld hebben. "Onze strandploegen kunnen nu eenmaal niet overal tegelijk kunnen werken. Ook strandgangers zijn best voorzichtig want de bulldozers moeten tussen de strandcabines manoeuvreren."