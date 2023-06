Festival dat 10 jaar Ghelamco Arena in het stadion wou vieren, moet uitwijken naar locatie buiten Gent

Dit jaar is het tien jaar geleden dat het nieuwe Gentse Arteveldestadion ingehuldigd werd. Organisator Arena Group, dat al eerder evenementen organiseerde in de Ghelamco Arena, wilde dat vieren met een nachtelijk festival op 24 juni in het stadion. De namen van de DJ’s op de affiche lagen al vast en de kaartenverkoop was al gestart. Maar de stad Gent verbood het festival, omdat de milieuvergunning dat niet toelaat.

“We waren verrast door de beslissing”, zegt Michiel Vanderheyden, CEO van de Arena Group. “De officiële reden is dat er volgens het milieueffectenrapport van 2007 geen concerten of muziekactiviteiten mogen plaatsvinden. Nochtans hebben wij de voorbije tien jaar wel heel wat dergelijke activiteiten mogen organiseren.”