Lokale Fietsersbond van Ieper trakteert fietsers op luid applaus

"We staan op een kruispunt in de buurt van het station, omdat hier veel fietsers passeren", zegt Johan Vanhaverbeke, voorzitter van de Ieperse Fietsersbond. "We willen ze een hart onder de riem steken, want we willen fietsen promoten. Het is een vriendelijke en laagdrempelige actie, waarmee we bij de fietsers een glimlach op het gezicht toveren."