Nationale Fietsapplausdag met lange sliert fietsers in Hasselt

Ook in Limburg zijn fietsers vanmorgen langs een klappende menigte gereden. Dat applaus zet hen in de bloemetjes op Nationale Fietsapplausdag omdat ze met de fiets naar het werk of school gaan. Zo werd er geapplaudisseerd in Genk, Lommel en Hasselt. Op de fietssnelweg F5 langs het kanaal applaudisseerde het provinciebestuur samen met gedeputeerde voor mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA). Ze deelden ook een goodiebag uit. "We willen vandaag laten zien dat we er zijn en onze plaats op de weg opeisen", vertelt Stijn Piette van Fietsfront Hasselt. "Bovendien lanceren we vandaag ook mee de actie 30 dagen minder wagen."