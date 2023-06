Fietsersbond Turnhout wil dat N12 naar Ravels wordt aangepakt: "Fietspad te smal voor tweerichtingsverkeer"

De locatie is ook niet willekeurig gekozen. "We hebben die plaats gekozen omdat het fietspad tweerichtingsverkeer is en dat is daar te gevaarlijk", zegt Van Dooren. "Er zijn al sinds 2009 plannen om het fietspad te heraanleggen, maar dat wordt telkens uitgesteld. Er passeren hier veel fietsers dus we willen het dossier opnieuw op de agenda zetten."

"We willen dat het zo snel mogelijk verandert, maar het is een complex dossier. Het gaat om drie gemeentes, onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. Er moeten ook rioleringswerken gebeuren, dus we begrijpen dat het moeilijk is. Maar de beslissing is al heel erg lang geleden genomen en we hebben nog altijd geen resultaat gezien. Er moet werk van gemaakt worden."