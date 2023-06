Gerecht reageert op onvrede over uitspraak in proces-Sanda Dia: "Opruiende taal van politici is ontoelaatbaar"

Het College van hoven en rechtbanken, de spreekbuis van de rechters in ons land, heeft gereageerd op de onvrede over de uitspraak in het proces-Sanda Dia. Het college heeft begrip voor het feit dat mensen het oneens zijn met de uitspraak. Dat politici opruiende taal gebruiken is "ontoelaatbaar en onaanvaardbaar" vinden de rechtbanken.