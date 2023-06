Graffiti gespot op muren in Turnhout: "Maakt deel uit van nieuw kunstproject" 

"We zijn bezig met een groot beeldverhaal in de stad. Het heet 'Kind met inktvlekken'' en vertelt het verhaal van Senne, een 11-jarig fabriekskind dat in de Turnhoutse fabrieken werkt rond 1890", zegt Elke Grommen, coördinator van de Turnhoutse musea. "Dat verhaal gaan we niet vertellen in de museumzalen, maar op tien muren in de stad. We willen ons museumverhaal op andere manieren kunnen vertellen. Dat betekent dat we niet aan onze gebouwen vasthangen, maar ook kiezen voor een werking buiten de muren, in en met de stad."