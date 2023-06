Technologische vooruitgang in alzheimer-onderzoek stemt wetenschap hoopvol: hoe dicht staan we bij een remedie?

Dat is goed nieuws, zegt Sierksma, maar ze benadrukt dat die middelen de ziekte niet zullen genezen. "Op het moment dat iemand symptomen krijgt, is de ziekte al twintig jaar bezig en is er dus al heel wat schade aangericht in de hersenen. Dat kunnen we niet oplossen, maar we kunnen wel verdere schade voorkomen.”

De ziekte zou dus enigszins vertraagd kunnen worden, maar patiënten kunnen nog niet volledig genezen worden. Sierksma hoopt dat dat in de toekomst wel zal kunnen, want ook de diagnostiek gaat erop vooruit. Dat wil zeggen dat de ziekte steeds sneller kan opgespoord worden en ook dat stemt haar hoopvol.

“Als we er al na vijf jaar zouden kunnen bij zijn, in plaats van na twintig jaar, kunnen we veel vroeger gaan behandelen. En hoe vroeger dat kan, hoe meer kans dat men op een dag de ziekte ook kan “genezen”.