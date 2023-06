Leidt fusie tot betere politiezorg? Studie moet klaarheid brengen voor de zones AMOW, Dilbeek en TARL

De studie moet nu aan het licht brengen of een fusie haalbaar is, maar ook of de werking dan effectiever en efficiënter zou zijn. "Door middel van een 'politiezorgkrachtmeting' per politiezone, wordt de huidige situatie in ieder korps in kaart gebracht", klinkt het in een persbericht. Beleidsmedewerkers uit de drie zones vormen de taskforce voor het uitvoeren van deze zogenaamde politiezorgkrachtmeting. Ze worden daarbij ondersteund door een verbindingsambtenaar van de provincie. Resultaten worden verwacht in oktober.