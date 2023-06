Honden krijgen hun eigen zwemvijvers op Antwerpse Linkeroever: "Ze zijn al druk bezig met in het water te springen en balletjes te vangen"

Volgens Jef Van De Wiele van Natuurpunt is de bodem van de zwemvijvers "zo safe mogelijk". Er zijn grondanalyses gebeurd naar de aanwezigheid van PFAS/PFOS, en ook Antwerps milieuschepen Els van Doesburg (N-VA) bevestigt dat er te hoge waarden gemeten werden in de bovenste laag van de bodem. "We hebben die afgegraven, en we hebben nieuw zand gelegd als bovenlaag. De honden kunnen er perfect in zwemmen, maar het is absoluut niet de bedoeling dat mensen in de vijvers zwemmen. Ik hoop vooral dat de baasjes er veel plezier in gaan hebben om hun honden zich kunnen zien uitleven in het water", besluit van Doesburg.