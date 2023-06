Houtafdeling van school De Prins in Diest wint Koningin Paolaprijs: "dankzij onze aparte aanpak halen meer jongeren hun diploma"

"We hebben enkele muren gesloopt en van twee aparte lokaaltjes één groot open leercentrum gemaakt. Het interieur is gemaakt door de leerlingen. Ze zijn fier op hun werk en dus dragen ze meer zorg voor het materiaal." Ook de manier van lesgeven werd aangepast. "We doen aan 'co-teaching'", legt Vanluyten uit. "De leraars zijn nooit alleen, we zijn altijd alle vier tegelijk aanwezig. We volgen de leerlingen 5 jaar op en er is een goede samenwerking tussen de praktijk- en theorieleerkrachten. We leren de leerlingen volledig zelfstandig werken omdat ze dat later ook zullen moeten doen."