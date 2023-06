"Zeker 50 doden en 300 gewonden" bij treinongeluk in oosten van India

Het ongeluk gebeurde in de oostelijke deelstaat Odisha. Volgens de eerste berichten is een passagierstrein ontspoord, waarna die gedeeltelijk op het tegenoverliggende spoor is terechtgekomen. Die wagons werden op hun beurt aangereden door een andere passagierstrein, die vervolgens ook deels ontspoorde.

Waarom de eerste trein is ontspoord, is nog niet duidelijk. Volgens sommige bronnen, zoals The Times of India, zou ook een derde trein, een goederentrein, bij het ongeluk betrokken zijn.

Volgens lokale media zijn al zeker 50 doden geteld. Er zouden ook minstens 300 mensen gewond geraakt zijn. Sommige bronnen spreken al over meer dan 400 gewonden. Het aantal doden en gewonden zou nog kunnen oplopen, want volgens Indiase media zitten nog veel mensen vast in de trein(en). Op foto's op sociale media is te zien hoe verschillende wagons tot schroot zijn herleid.

Reddingswerkers werden naar de plaats van het ongeluk gestuurd. Door het grote aantal gewonden zijn ook bussen ingezet om hen naar ziekenhuizen te brengen. Volgens de Indiase premier Narendra Modi zullen de slachtoffers "alle mogelijke hulp" krijgen.