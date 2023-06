Philippe Pozzo di Borgo overleden, de verlamde Franse zakenman op wiens leven de succesfilm "Intouchables" is gebaseerd

Philippe Pozzo di Borgo overleed gisteravond in de Marokkaanse stad Marrakech. Als telg van de Corsicaanse familie Pozzo di Borgo werd hij in de Tunesische hoofdstad Tunis geboren. In Frankrijk maakte hij fortuin als hoofd van het champagnehuis Pommery.

In 1993 raakte hij verlamd na een ongeluk met een parapente. Zijn boek "Le second souffle" uit 2001 over de periode waarin hij geholpen werd door zijn medewerker Abdel Sellou, werd in 2011 verfilmd als "Intouchables". In het boek vertelt hij hoe hij door de hulp van Abdel, een jongen uit de banlieues, zijn depressie te boven is gekomen.

De film werd een van de grootste successen uit de Franse cinema, met bijna 20 miljoen bezoekers. Ook in andere Europese landen boekte de film succes. In totaal werd hij aan meer dan 50 landen verkocht en er werd ook een Amerikaanse remake van gemaakt. In de Franse film werd de rol van Philippe vertolkt door François Cluzet, de rol van Abdel door Omar Sy. Voor Omar Sy betekende de film zijn grote doorbraak. Hij kreeg er onder meer een César voor beste acteur voor.