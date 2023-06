Iran laat na Olivier Vandecasteele nog 3 andere Europese gevangenen vrij in ruil voor Iraanse terrorist Assadolah Assadi

Hun vrijlating past in dezelfde ruil met de Iraanse terrorist Assadolah Assadi, die in België werd vrijgelaten en waardoor Olivier Vandecasteele naar België kon terugkeren. Volgens onze informatie zouden geen andere Iraanse gevangenen in ons land zijn vrijgelaten in ruil voor de Oostenrijkers en de Deen. Dat is opmerkelijk, want er zitten in ons land nog drie andere Iraniërs vast, maar blijkbaar is Iran daar op dit moment niet in geïnteresseerd.



Ook de vrijlating van de Zweeds-Iraanse professor Ahmadreza Djalali (die ook gastprofessor was aan de VUB) zou op tafel gelegen hebben, maar maakte uiteindelijk geen deel uit van deze ruil.