Ook 2 Oostenrijkers en een Deen hebben Iraanse cel verlaten na ruildeal: wat weten we al over hen?

Massoud Mossaheb (76) is een Iraans-Oostenrijkse zakenman en heeft meer dan 52 maanden (ruim vier jaar) in een Iraanse cel doorgebracht. Hij is werktuigbouwkundig ingenieur en heeft tientallen jaren ervaring in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Voor zijn arrestatie, werkte hij voor verschillende bedrijven als consultant. Mossaheb is mede-oprichter van de Iran-Austrian Friendship Society, een Oostenrijkse ngo die is opgericht om de banden met Iran te versterken.