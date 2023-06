Amerikaans president Joe Biden struikelt over zandzakje op diploma-uitreiking en dat heeft meteen de hele wereld gezien

Volgens de dokter van de president is er niets aan de hand. "Biden blijft geschikt voor zijn taak en voert al zijn verantwoordelijkheden uit zonder uitzonderingen of aanpassingen", laat hij weten. Het is overigens niet de eerste keer dat een president valt voor het oog van de camera. Ook Barack Obama viel in 2012 kort toen hij de trappen opliep van een evenement. Gerald Ford kwam in 1975 dan weer ten val op de trappen van de "Air Force One".