Britse regering stapt naar de rechter om WhatsAppberichten van Boris Johnson uit coronaperiode tegen te houden

Die commissie begint deze maand met de eerste ondervragingen en had alle WhatsAppberichten en notities van ex-premier Johnson opgevraagd om het onderzoek zo grondig mogelijk te voeren. Een paar dagen geleden gaf Johnson uiteindelijk zelf gehoor aan de oproep en stuurde zijn gedownloade berichten naar de Britse regering.



De regering van huidig premier Rishi Sunak had tot gisterennamiddag om die berichten door te sturen naar de commissie, maar dat gebeurde niet. Integendeel: de regering maakte bekend dat het een rechter wil laten bepalen of de berichten wel mogen worden bezorgd aan de commissie. Een zelden geziene aanval op een onderzoek dat de vorige regering zelf had opgestart.