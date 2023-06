Knokke-Heist wil betaalbaar wonen mogelijk maken: Vaste prijs voor een deel van de appartementen 

De maatregel komt er omdat het voor inwoners van Knokke-Heist steeds moeilijker wordt om een woning te kopen. Daar wil het gemeentebestuur iets aan doen. In een 30-tal zones waar bouwpromotoren nieuwbouwprojecten willen beginnen, moeten ze voortaan verplicht 40 procent van alle beschikbare appartementen aan een vaste prijs aanbieden. “Tussen de 250.000 en 390.000 euro, een prijs waar alles in zit”, zegt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). De maatregel is alvast goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van april en donderdag uit de doeken gedaan tijdens twee infosessies. Die lokten zo’n duizend inwoners.