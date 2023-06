Man loopt 48ste veroordeling op na politieachtervolging in Harelbeke

De feiten dateren van vorig jaar. De man had een ruzie met zijn ex, de politie kwam tussen, maar hij liep weg. De agenten waarschuwden hem nog om niet in zijn auto te stappen, hij had te veel gedronken. Maar hij sloeg dat advies in de wind. Tijdens de achtervolging daarna reed hij onder meer door een rood licht. Hij ging ook over een volle witte lijn.

De rechter noemde zijn rijgedrag "totaal onverantwoord". En omdat het al zijn 48ste veroordeling was, kreeg hij deze keer een effectieve celstraf van vier maanden en een boete van 6.000 euro.