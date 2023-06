Mechelse IJspiste tijdelijk omgetoverd tot rollerschaatsbaan

Een 40-tal leerlingen van basisscholen uit de buurt kwamen de baan al eens testen. "Ik vind het leuk dat ze er een rollerschaatsbaan van hebben gemaakt. Zo kunnen kinderen dat ook eens doen en het is in de buurt. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik ga mijn ouders proberen te overtuigen om nog eens terug te komen. Dan kan ik het de volgende keer misschien iets beter", zegt Ferre (10). "Het is een goede baan, glad genoeg om er over te rollerschaatsen. Ik wil ook zeker nog terugkomen, want we zijn net verhuisd en hebben niet meer zo'n gladde vloeren", zegt Lou (11) nog.