Minister Brouns: "Vanaf nu eerst een huisbezoek met de poetshulp bij nieuwe klanten"

"Vele duizenden Vlaamse gezinnen maken elke dag gebruik van poetshulpen. Het is dan ook belangrijk dat die mensen, die fysiek lastig werk verrichten, dat in optimale omstandigheden kunnen doen", zegt Jo Brouns. "Vaak knelt daar het schoentje en wordt er een loopje genomen met de voorwaarden en de arbeidswetgeving."

Nu wijzen dienstenchequebedrijven eenzijdig een poetshulp aan op een bepaald adres, Brouns wil nu dus een eerste verkennend gesprek, een kennismaking. "Zo kan de werkkracht zien hoe het huis eruit ziet, of er gevaren zijn, of er aangepast ergonomisch poetsmateriaal is en welke poetsproducten aanwezig zijn. En daarover kunnen dan afspraken worden gemaakt. Poetshulpen mogen niet aan hun lot overgelaten worden, dat gebeurt nu nog te vaak."

Het eerste gesprek, de 'intake', moet de klant, het dienstenchequebedrijf én de poetshulp rond de tafel zetten. "Zo krijg je een duurzame werkrelatie", zegt Brouns. Hij wil een nieuw decreet voor de poetshulpen indienen voor de zomer, zodat het nog later dit jaar kan goedgekeurd worden in het Vlaams parlement.