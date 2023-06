Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) scherp voor CD&V-voorzitter Mahdi: "Brandstapel wordt aangestoken door politici"

"Politici moeten in de eerste plaats de rechtstaat verdedigen", vindt Van Quickenborne. "Als politici niet akkoord gaan met bepaalde rechtelijke uitspraken, moeten ze de wet maar aanpassen."

Namen van mensen publiek maken als een soort van wraakoefening of doxing - zoals Acid deed - is strafbaar in ons land. "De wet rond doxing is goedgekeurd in 2018 op initiatief van de partij van mijnheer Mahdi", voegt de minister er fijntjes aan toe. Hij verwijst hier naar zijn voorganger Koen Geens (CD&V), die minister van Justitie was tussen 2014 en 2020. "Als men vindt dat doxing niet langer strafbaar moet zijn, dan moet men de wet maar aanpassen."