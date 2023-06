Gemeentebestuur Zwijndrecht verdeelt modelbrief onder inwoners om chemiebedrijf 3M in gebreke te stellen voor PFAS-vervuiling

Een ingebrekestelling kan een eerste stap zijn voor slachtoffers om een schadevergoeding te eisen van 3M. Vorige maand kreeg een gezin uit Zwijndrecht nog een compensatie van 2.000 euro omdat er erg veel PFAS in hun bloed bleek te zitten. "Het is geen juridische stap, maar het kan wel een eerste stap zijn richting een procedure. We hopen dat het niet zover hoeft te komen en dat 3M wil onderhandelen met onze inwoners. Door vanuit de bevolking concrete compensaties te gaan vragen, hopen we buiten de rechtbank tot schikkingen te komen", aldus Vervaet. Zwijndrecht stelde 3M zelf al in 2021 in gebreke voor alle schade en hinder én legde een klacht neer bij de onderzoeksrechter. Die procedures lopen nog.