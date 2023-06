Minder pilgebruik bij jongeren: ligt de pil terecht onder vuur?

En dan is er natuurlijk ook de natuurlijke methode. "Daarbij bereken je zelf je vruchtbare periode," zegt Axelle, "op basis van je temperatuur, je slijmverlies en de positie van de baarmoederhals in je vagina. Een vrouw is maar 1 dag per maand vruchtbaar, maar sperma kan enkele dagen overleven in het lichaam van de vrouw, dus je neemt best een ruime marge van 5-7 dagen. In die periode zorg je dan dat je veilig seks hebt. Je moet dan wel bereid zijn om er elke dag mee bezig te zijn én je moet het juist doen, maar dan is het heel betrouwbaar."

"Helemaal mee eens," zegt Commy, "zo leer je je lichaam en je cyclus beter kennen en weet je of er eventueel achterliggende problemen zijn."

"Het zou wel iets voor mij zijn," zegt Jolien, "want ik ben graag bezig met data over mijn eigen lichaam via een smartwatch, of via een slimme armband of ring die automatisch je temperatuur nemen."

"We leven in een maatschappij die heel erg is gebaseerd op de mannelijke cyclus," zegt Axelle. "Een man z'n testosteron piekt 's ochtends en daalt 's avonds, elke dag opnieuw, dus "9 to 5"-werken is perfect voor mannen. Maar een menstruatiecyclus werkt niet zo, vrouwelijke hormonen fluctueren doorheen de maand, dus dat is soms moeilijk voor vrouwen. Maar als je je lichaam en cyclus goed kent, kan je daar wel in de mate van het mogelijke rekening mee houden en activiteiten of sport plannen als je in een energieke periode bent."