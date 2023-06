Gemeente Mol geeft inwoners tips tegen ratten: "Vuilnisbakken goed sluiten en kippen niet te veel eten geven"

Door bewoners tips te geven, wil de gemeente niet meer enkel het probleem bestrijden, maar ook voorkomen. Als iemand een rat in huis heeft gezien, kan die dat melden en dan komt een rattenvanger ter plaatse. "We plaatsen rattengif enkel op openbaar domein. Sinds een klein jaar gebruiken we ook digitale rattenvallen", zegt Loy. Dat digitale systeem geeft een melding wanneer ratten in de buurt van de val komen, of wanneer eentje wordt gevangen. "Op die manier kunnen we heel systematisch nagaan hoe groot het probleem op een bepaalde plaats is en wat we daar juist moeten doen", besluit de schepen.