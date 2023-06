"Grote gevolgen voor financiële stabiliteit": Nationale Bank wil niet weten van verplicht hogere rentes op spaarrekeningen

Het is een doorn in het oog van veel mensen: de rente is gestegen, maar we voelen dat nauwelijks op onze spaarrekeningen. Bij een steekproef van onze redactie vorige maand kwamen we niet verder dan 0,6 procent rente. Dat terwijl de rente die de Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt, al op 3,75 procent staat.