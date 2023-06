Nieuwe doorgangswoning in Halle, voor gezinnen die zonder huis vallen

De woning aan de Brusselsesteenweg is omgebouwd tot twee appartementen met elk drie slaapkamers. De huurprijs wordt bewust laag gehouden. In september begint de stad met de renovatie van een tweede doorgangswoning in het Sollenbeemd. Ook daar komen twee appartementen waar twee gezinnen in een crisissituatie tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Beide doorgangswoningen liggen in het centrum, dicht bij scholen, winkels en openbaar vervoer.

De nieuwe doorgangswoningen moeten de verouderde panden in Lembeek vervangen. Voor de renovatie kan de stad rekenen op Vlaamse subsidies.