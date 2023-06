Flo Windey swipet en datet in naam van de wetenschap in nieuwe faqda-reeks over liefde 

Faqda is een reeks op VRT MAX waar Flo Windey een antwoord zoekt op vragen die ze zich stelt tijdens het scrollen op het internet. Vragen die je niet meteen in normale FAQ-lijsten terugvindt, maar er volgens Flo wel in thuis horen. Vaak gaat het over onderwerpen die moeilijk bespreekbaar zijn voor jongeren. De eerste faqda-reeks ging over consent, in de tweede reeks behandelde de relatie tussen jongeren en politie.