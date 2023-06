Gentse ondernemer Sam Baro heeft reddingsplan klaar voor regionale televisiezender AVS 

Sam Baro is een Gentse ondernemer en komt met een reddingsplan voor de regionale televisiezender AVS op de proppen. De zender heeft een historische schuld van twee miljoen euro en die wil hij wegwerken. Hij wil borg staan voor een volledige terugbetaling van alle schulden. Vooral de fiscus en RSZ hebben onbetaalde facturen. "AVS heeft de afgelopen maanden al veel stappen gezet waardoor ze nu break-even draaien. Ik spring nu graag in de bres om meer dan de helft van de overblijvende schulden op vier maanden tijd weg te werken", zei Baro na de ondertekening van de overeenkomst. Baro zal een zeker bedrag lenen aan AVS, maar hoopt vooral dat de zender weer financieel gezond wordt door de samenwerking met zijn andere media-, communicatie- en evenementbedrijven.

Op het scherm zou er voorlopig weinig te merken zijn van de nieuwe commerciële wind. De zender blijft dagelijks een nieuwsuitzending verzorgen, want dat is verplicht. Baro wil op termijn het publiek laten groeien en vooral ook meer jongeren aanspreken. Over een eventuele nieuwe naam, logo of huisstijl is voorlopig nog geen sprake. "De naam AVS zal sowieso altijd wel blijven bestaan", verzekert Baro.