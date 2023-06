Nijlganzen vallen opnieuw jogger aan in Boekenbergpark in Deurne

In het Boekenbergpark in Deurne is opnieuw iemand gewond geraakt door een aanval van nijlganzen. Marissa Panis, die in de buurt woont, was er gisteren aan het joggen en kreeg vier agressieve nijlganzen achter haar. Ze viel en raakte gewond. Een paar weken geleden raakte acteur Dimitri Leue op dezelfde manier gewond en hij belandde zelfs in het ziekenhuis.