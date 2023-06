Pharmaxx stopt met ongevraagde postpakjes met pillen na onderzoek van Economische Inspectie

Pharmaxx is een Nederlands bedrijf dat vitaminesupplementen verkoopt in België en Nederland. Klanten worden via telefoon of internet benaderd met de vraag om een gezondheidsenquête in te vullen. Als dank krijgen ze een pakje voedingsupplementen waarvoor ze enkel 5 euro administratiekosten moeten betalen.

Maar wie toezegt, neemt zonder het te beseffen een abonnement. Klanten krijgen dan ongevraagd en automatisch elk kwartaal een nieuw pakket waarvoor ze 60 euro moeten betalen. Opzeggen is heel moeilijk omdat klanten gewoonweg niet doorhebben dat ze een abonnement hebben. Pharmaxx informeert klanten daarover niet duidelijk. Wie niet betaalt, krijgt te maken met een incassobureau.