Plan om overstromingen in centrum van Alken te voorkomen 

Alken heeft gisteren de eerste plannen voor Alken Vallei 2030 voorgesteld aan verschillende verenigingen. Het centrum zal enorm veranderen. In de eerste fase zullen de beken de Herk en Kleine Herk aangepakt worden om nieuwe overstromingen te voorkomen. "In die tien jaar dat ik burgemeester ben, zijn er al drie overstromingen geweest", vertelt burgemeester Marc Penxten (N-VA). "Daarom zullen we de beken Herk en Kleine Herk terug laten meanderen."