Tijdelijke samenwerking tussen politiezones Waasland-Noord en Zwijndrecht. Voorbereiding op mogelijke fusie

Er zou telkens één iemand van de zone Beveren mee patrouilleren met een agent van zone Zwijndrecht. Korpschef Leo Mares van politiezone Waasland-Noord vindt de samenwerking alvast als een goede zaak. “Door schaalvergroting zijn we effectiever en kunnen we onze mensen efficiënter inzetten. In het begin was er wat drempelvrees bij onze mensen, maar iedereen is enthousiast." Aan de samenwerking ging een grondige studie vooraf. “Tussen de zones zijn er afwijkende richtlijnen van het parket en werkprocessen. Met gemengde ploegen lossen we dit op”, zegt Mares.