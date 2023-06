Proces over moord op Ilse Uyttersprot nu echt van start, advocaten nabestaanden: "Willen vooral weten waarom hij het deed"

"Een aantal zaken is al bekend", zet Mallego nog. "Nu laat ik het aan het proces om te weten te komen wat nu precies de aanleiding was om tot de moord over te gaan. Er is nog wel wat ruimte om dat in te vullen. We gaan naar een proces met enorm veel getuigen, met enorm veel mensen die hun verhaal gaan doen. Dan kunnen we nadien beslissen wat het lot van Demesmaeker moet zijn."