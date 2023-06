Hugo Sigal over Will Tura: "Herkenbare diagnose, maar moedige manier om afscheid te nemen van het publiek"

Tijdens hun decennialange carrières hebben de wegen van Will Tura en Nicole en Hugo elkaar vaak gekruist. "Ik ben heel erg geschrokken, dat Will dit moet overkomen. Ik ben perplex eigenlijk, want ik weet hoe verschrikkelijk dit is. Ik wens Will veel sterkte, en zeker zijn vrouw Jenny ook, want voor haar zal het heel moeilijk worden. Zij zal de afgelopen tijd al veranderingen bij Will hebben opgemerkt. Ik wens Will en zijn hele familie veel sterkte en liefde bij de verwerking van dit nieuws."