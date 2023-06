Recordaantal pop-up zomerbars in Lievegem

Wie houdt van pop-ups en zomerbars moet de komende maanden in Lievegem zijn. De gemeente keurde al 11 initiatieven goed. Vijf initiatieven zijn al volop bezig, vandaag opent op het dorpsplein van deelgemeente Waarschoot de Summer Pop Up en morgen gaat in Zomergem de Hoetselhoeve van start met ijsjesverkoop middenin de velden. De komende maanden zullen nog eens vier initiatieven met een pop-up starten.

Schepen van Toerisme Vincent Laroy (Open VLD) denkt dat de positieve ervaringen met pop-ups tijdens de coronaperiode en de vele mooie zomers van de voorbije jaren meedragen aan de piek in het aantal bars. Lievegem trekt ook heel wat fietsers en wandelaars aan met het Schipdonkkanaal, de Lieve of de Oude Kalevallei. Plekken waar er niet al te veel gewone horeca te bespeuren valt. In de dorpscentra gaat het initiatief dan weer vaak uit van mensen die al in de horeca zitten, maar bijvoorbeeld weinig terrasruimte hebben.

Om ervoor te zorgen dat de pop-ups de bestaande zaken geen oneerlijke concurrentie aandoen, hanteert de gemeente wel strenge regels. "Pop-ups moeten in orde zijn met alle wetgeving, met de (voedsel)veiligheid, met hun btw. Ze moeten passen in het landschap, geen hinder voor de buurt veroorzaken en focussen op de wandelaars en fietsers die er passeren, niet op mensen die er met de auto heen willen. Daar zijn de vele locaties immers niet op voorzien", zegt schepen Vincent Laroy.