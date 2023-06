Je reis aan het plannen? Laat je dan niet bedotten door de perfecte kiekjes van reisinfluencers

Baeke geeft enkele voorbeelden van bestemmingen of activiteiten die erg opgehemeld worden op sociale media, vaak met misleidende foto's en video's. "Ik denk aan de schommels in Bali. Als je erop zit, krijg je een spectaculair uitzicht. Wat influencers niet tonen is dat je enorm lang in de rij moet staan en dat het ook betalend is."